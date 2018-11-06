«Пытаются поддерживать нестабильность»: Боевики 14 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 ноября, российско-оккупационные войска 14 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе, один раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Под обстрелы попали позиции военных у населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

«Противник избегает активных столкновений, вместе с тем, пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Боевики войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении боевики были наиболее активными.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

6 ноября вблизи Павлополя зафиксировали один вражеский обстрел. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

Напомним, что за сутки 4 ноября погиб украинский военнослужащий, трое получили легкие ранения,