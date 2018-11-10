Мировое сообщество не признает «выборы» на оккупированном Донбассе, - представитель Госдепа

Псевдовыборы, запланированные на Донбассе 11 ноября, не будут признаны мировым сообществом.

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер написал в Twitter, сообщает «Thebabel».

Дипломат отметил, что Россия уже проводила так называемые выборы в ноябре 2014 года, но они никем не были признаны.

«В 2014 году Украина планировала организовать настоящие местные выборы в рамках Минских соглашений, но Россия помешала их проведению «республиканскими псевдовыборами» в ноябре 2014 года, которые прямо противоречили Минским соглашениям», - заявил он.

Заявление Волкера созвучно публикации посольства США в Украине в Twitter. В посольстве уточнили, что выборы 11 ноября не соответствуют стандартам ОБСЕ.

«Настоящие местные выборы на востоке Украины должны мониторить представители Бюро по демократическим институтам и правам человека. Выборы должны соответствовать украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Псевдовыборы 11 ноября, которые поддерживаются Россией, не соответствуют ни одному из этих условий», - говорится в заявлении посольства.

«Внеочередные выборы глав «ДНР» запланированы на 11 ноября. В этот же день на неподконтрольных Украине территориях планируют выбрать так называемых «депутатов парламентов». Президент Петр Порошенко заявил, что США и Европа введут новые санкции против России за досрочные выборы в «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, что ранее СБУ обнародовала «результаты» фейковых выборов на оккупированном Донбассе, которые состоятся в воскресенье.