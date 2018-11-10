Под Крымским по ВСУ стрелял снайпер боевиков – погибли двое украинских военнослужащих

В пятницу, 9 ноября, на Донбассе возле Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, позиции ВСУ обстреливал снайпер – в результате боевых действий двое военнослужащих получили смертельные ранения. Всего за минувшие сутки зафиксировали девять случаев обстрелов боевиками позиций украинской армии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе ООС отмечают, что в трех случаях террористы открывали огонь из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Свободное, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, оккупанты проявили наибольшую огневую активность», – подчеркнули в штабе.

По данным разведки, за прошедшие сутки, двух российских оккупантов уничтожено, еще два - получили ранения.

В субботу, 10 ноября, один вражеский обстрел зафиксировали вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

Объединенные силы продолжают выполнение боевых задач в усиленном режиме. Подразделения, которые обороняются, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции, принимают все меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения.

Напомним, что ранее СБУ обнародовала «результаты» фейковых выборов на оккупированном Донбассе, которые состоятся в воскресенье, 11 ноября.