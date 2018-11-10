Евросоюз заявил о нелегитимности выборов на оккупированном Донбассе

Европейский союз осуждает запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и не собирается признавать их законными.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

«ЕС считает, что «выборы», запланированные на 11 ноября 2018 года на неподконтрольных правительству территориях так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики» нелегальны, и не намерен признавать их. ЕС осуждает эти «выборы», так как они нарушают международный закон, подрывают обязательства, предписанные Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законы Украины. Минские соглашения предусматривают местные выборы, которые должны проводиться исключительно в рамках украинского законодательства и по стандартам и под наблюдением ОБСЕ. По этим причинам данные так называемые «выборы» являются недействительными», - заявили в офисе Могерини.

Евросоюз надеется, что Россия повлияет на сепаратистов в Донецке и Луганске и вернется к выполнению Минских соглашений, начиная с всеобъемлющего прекращения огня и вывода тяжелого оружия.

Брюссель также выразил поддержку мирным усилиям Франции и Германии в рамках «нормандского формата», а также Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

Напомним, что ранее СБУ обнародовала «результаты» фейковых выборов на оккупированном Донбассе, которые состоятся в воскресенье. Позже специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер написал в Twitter, что псевдовыборы, запланированные на Донбассе, не будут признаны мировым сообществом.