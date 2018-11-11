Приближенного к Путину олигарха заметили на официальных переговорах военного руководства РФ и Ливии

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают причастным к созданию так называемой «фабрики троллей» и владельцем «частной военной компании Вагнера», присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными.

Пригожина на официальном видео Главного командования Ливийских вооруженных сил заметила российская «Новая газета».

Переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим одной из сторон в ливийском конфликте Халифой Хафтаром состоялись в Москве 7 ноября.

На видео показано, как ливийская делегация знакомится с русскими офицерами и проходит в конференц-зал. В этот момент Пригожин стоит немного в стороне.

Но после начала конференции близкий к президенту России Владимиру Путину олигарх сидит за одним столом с российскими и ливийскими военными, от Шойгу его отделяют два офицера.

Информация об участии российских вооруженных сил в ливийском конфликте появилась еще весной 2017 года. Тогда речь шла о переброске «элитных десантных подразделений». Позже сообщалось, что российские военные базы Ливии разворачиваются под прикрытием «ПГК Вагнера».

О встрече Шойгу и Хафтара сообщали 7 ноября, в заявлении говорилось, что стороны обсудили «пути урегулирования конфликта в Ливии и вопросы борьбы с терроризмом». Генерал Хафтар ранее неоднократно бывал в Москве и встречался с российскими военными.

В Кремле официально не комментировали присутствии Пригожина на переговорах. Но российские агентства новостей цитировали дипломатические и военные источники, которые подтвердили, что он был на встрече как представитель кейтеринговой компании.

Пригожин, среди прочего, является владельцем компании «Конкорд менеджмент», которая контролирует ряд ресторанов. Юлагодаря обеспечения фирмой пищи для официальных мероприятий в Кремле бизнесмена часто называют «поваром Путина».

Москва неоднократно отрицала связь власти с деятельностью частных военных компаний. Военное наемничество для участия в вооруженных конфликтах на территории других государств запрещено российским законом.