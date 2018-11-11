«Финансируем судостроение РФ в условиях военного конфликта»: В акваторию Николаева зашел санкционный российский танкер

В акваторию Николаева зашел российский танкер «Балтфлот 18», который принадлежит фирме из Санкт-Петербурга, и находится в санкционных списках.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-прокурор Кировоградской области Сергей Жолонко.

По его словам, вечером в пятницу, из Николаевского морского порта вышел российское морское грузовое судно «Балтфлот 18», загруженный подсолнечным маслом.

«Мы нечто вырастили, собрали, отжали, получили масло и продали его братьям-туркам. Для перевозки зафрахтовали современный танкер продуктовоз-химовоз дедвейтом 7900 тонн под российским флагом с портом приписки Санкт-Петербург. Все привычно, да и танкер частный, принадлежит некоему питерскому ООО «БФ Танкер», которое в войне против Украины не участвует, а перевозит мирные вкусные грузы (кстати, доставляемые в Николаев по бездорожью государственного значения Н-14)», – пишет Жолонко.

Однако Сергей Жолонко отметил, что данный танкер был построен в 2017 году на российском предприятии «Объединенная судостроительная корпорация», которая принадлежит государственному холдингу. За год до этого, в 2016-м, были подписаны контракты между заводом «Красное Сормово» , которое принадлежит «Объединенной судостроительной корпорации», Государственной транспортной лизинговой компанией России и ООО «БФ Танкер» на строительство пяти танкеров-химовозов проекта RST27M. При этом уже с 2014 года «Объединенная судостроительная компания» находилась в санкционных списках США, с 2015 – Украины и Евросоюза.

«Санкции были введены по тем мотивам, что ОСК (как и «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Оборонпром», «Уралвагонзвавод» и др.) работают в секторе безопасности и обороны РФ, в т.ч. на территории оккупированного Крыма. Если упростить суть санкций – это отказ от сотрудничества, замораживание активов и прочие «палки в колеса» российского ВПК и ее экономики в целом», – уточнил адвокат.

При этом, по его словам, фактически санкции были в действии, поскольку танкер является гражданским и был построен для внутреннего рынка. Однако, как отметил Жолонко, Украина «трудоустроила» санкционный танкер и эксплуатирует его для перевозки подсолнечного масла между Николаевом и турецкими портами.

«Ответ прост: в данном конкретном случае мы финансируем судостроение РФ в условиях военного конфликта!!! ОСК – компания со 100% госсобственности РФ (созданная в 2007 году указом Путина) и получается, что мы обеспечиваем платежи российскому частному инвестору, который, в свою очередь, рассчитывается с находящимся под санкциями монстром российского ВПК. Интересная деталь: по решению Путина первым главой совета директоров компании ОСК стал Сергей Нарышкин. После этой должности его карьера взлетела – он стал руководителем Администрации Президента РФ, председателем Госдумы, а после – директором Службы внешней разведки», – подытожил он.

Также экс-прокурор добавил, что ночью 9 ноября два российских танкера встретились под Очаковом.

«Один идет из Запорожья на Азов, другой к новым «братьям» – туркам из славного Николаева», - написал Жолонко.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале июня по информации соцсетей в акваторию Николаева 3 июня зашел российский нефтерудовоз «Валерий Калачев», который по пути заходил в аннексированный Россией Крым. Однако позже капитан судна доказал, что судно не заходило в Крым. Нарушений не нашли и представители Госпогранслужбы Украины.

Также ранее сообщалось, что в Херсонском морском торговом порту сотрудниками СБУ было задержано судно «Mekhanik Pogodin», принадлежащее российской компании, которая внесена в санкционный список СНБО.