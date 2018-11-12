На Донбассе боевики 7 раз обстреливали ВСУ – двух террористов ликвидировали, еще двух ранили

За прошедшие сутки, 11 ноября, боевики семь раз открывали огонь по позициям украинских войск. По данным разведки, двое российских оккупантов уничтожены, еще двое – ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вольное, Луганское Тарамчук и Водяное. Применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае – вооружение боевых машин пехоты.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

С начала текущих суток, 12 ноября, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

Напомним, что 10 ноября на передовой на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на установленном оккупантами взрывном устройстве. Двое украинских воинов погибли, еще двое ранены.