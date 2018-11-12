На псевдовыборах в «ЛДНР» побеждают Пушилин и Пасечник

На так называемых «выборах», которые состоялись 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, лидируют исполняющий обязанности главы «ДНР» Денис Пушилин и исполняющий обязанности главы самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечник.

Об этом сообщает ТАСС.

После обработки 97,52% бюллетеней Денис Пушилин набирает 60,9% голосов избирателей. Его ближайший конкурент Роман Храменков получил лишь 14,1% голосов.

На выборах в местный «парламент» побеждает движение «Донецкая республика» (76,1% голосов), на втором месте — «Свободный Донбасс» с 23,9% голосов.

В так называемой «Луганской народной республике» лидирует Леонид Пасечник. Он уже набрал 68,4% голосов избирателей.

На выборах оккупационный парламент «ЛНР» лидируют «Мир Луганщине» (74,28%), а также «Луганский экономический союз» (25,05%).

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко, МИД Украины и НАТО выступили против выборов в захваченных Россией районах Донбасса.