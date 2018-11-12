В РФ задержали еще одного «украинского шпиона», но вместо ареста его выдворили из страны

Гражданин Украины Юрий Пермяков задержан на территории Краснодарского края РФ по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по краю, сообщает «Интерфакс»

«Агент работал под псевдонимом «Вова». Его завербовал сотрудник регионального управления СБУ на подконтрольной Киеву части Луганской области. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории юга России», - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Пермяков работал таксистом и постоянно посещал Россию. О поставленных задачах по сбору информации о перемещении войск, вооруженных силах и стратегических предприятиях гражданин Украины рассказал после задержания.

В настоящее время Пермяков выдворен за пределы РФ, въезд на территорию страны ему запрещен.

«В соответствии с законодательством, лицо, инициативно сообщившее органам безопасности о своей вербовке иностранными спецслужбами, освобождается от уголовного преследования за государственную измену или шпионаж», - отмечено в сообщении.

Также утверждается, что за последнее время это не первый случай задержания на Кубани агентуры украинских спецслужб. В сентябре был разоблачен еще один агент СБУ – Сергей Стефаненко, который также собирал разведывательные данные об объектах Минобороны РФ. Стефаненко объявили официальное предостережение о недопустимости шпионажа и выдворили за пределы России.

Напомним, что в СБУ задержали сотрудника своего ведомства, работающего на российские спецслужбы.