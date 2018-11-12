Госдеп США пригрозил России новыми санкции из-за «выборов» на Донбассе

Соединенные Штаты Америки присоединяются к европейским союзникам и также не признают «выборы» на Донбассе, которые были проведены 11 ноября.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает «РБК-Украина».

США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.

«Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы институционализировать своих донбасских доверенных лиц, так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Этим субъектам не место в рамках минских соглашений или в конституционном правительстве Украины», - говорится в заявлении.

«Действия России были осуждены в столицах по обе стороны Атлантики и на полях Совета Безопасности ООН и ОБСЕ. Соединенные Штаты и Европейский союз высказались одним голосом против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», - добавили в Госдепе.

Напомним, что на так называемых «выборах», которые состоялись 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, лидируют исполняющий обязанности главы «ДНР» Денис Пушилин и исполняющий обязанности главы самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечник.