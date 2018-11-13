В Мариуполе к 10 годам тюрьмы приговорили россиянина, который входил в группировку террористов «Оплот»

В Мариуполе суд приговорил россиянина из террористической группировки «Оплот» к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл в оккупированный Донецк, где вступил в группировку «Оплот».

«В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирование. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств Антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных. В апреле 2017 года украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области», - сообщили в СБУ.

Напомним, что в Николаеве суд оправдал боевика «ДНР» в налаживании поставок оружия.