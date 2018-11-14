В России за четыре дня собрали пожертвований на $370 тысяч, чтобы не закрылся оштрафованный политический журнал

В России журнал The New Times за четверо суток собрал всю сумму, нужную для выплаты штрафа за несвоевременное предоставление Роскомнадзору данных о зарубежном финансировании.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на главреда издания Евгению Альбац.

«На 4-е сутки сбора собрано 25 миллионов 443 тысячи 90 рублей. Мы сделали это! Спасибо всем!» - написала она в твиттере.

Мировой суд в Москве оштрафовал The New Times и Евгению Альбац на 22,25 миллиона рублей 25 октября. Эта сумма сопоставима с годовым бюджетом издания за 2017 год. Выплата такого штрафа означает принудительное закрытие журнала.

Ранее этот журнал неоднократно притесняли российские власти. 1 февраля 2016 года Роскомнадзор вынес первое предупреждение за всё время существования журнала за нарушение статьи 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (злоупотребление свободой массовой информации), поскольку при упоминании украинского движения «Правый сектор» в статье «Лишь бы не было войны» редакцией не было указано, что данная организация запрещена в России. РБК отмечало, что в этот же день журнал опубликовал статью о предполагаемой старшей дочери президента РФ Владимира Путина Марии Воронцовой, а сайт The New Times оказался недоступен для посетителей, причиной чему, по словам Альбац, стали мощные DDoS-атаки.