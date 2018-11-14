Озвучивал с кастрюлей на голове, - российский пиарщик признался, что подделал интервью с «украинским пилотом», якобы сбившим «Боинг»

Российский пиарщик Сергей Соколов сфабриковал интервью с украинским пилотом, который якобы сбил малазийский «Boeing 777» над Донбассом. В роли летчика был статист, которого потом озвучил сам Соколов, надев на голову кастрюлю.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-глава охранного предприятия «Атолл-1» Сергей Соколов прославился в 90-е годы сбором компромата на высшее руководство России по заданию Бориса Березовского.

Сейчас он арестован за организацию «подпольных баз для украинских террористов на стратегически важных объектах» и начал сотрудничество сразу с двумя спецслужбами. ФСБ он рассказал, что базы были ложными и создавались по заказу коммерсантов, желающих скомпрометировать руководителей предприятий и занять их место. При этом покаянное письмо арестант направил и в СБУ, в котором поклялся, что формировал «подполье» не по заданию ФСБ, а только ради наживы.

Соколов появился в информационном поле в 2014 году, позиционируя себя в качестве независимого эксперта по ситуации в Украине. Например, в телеинтервью он охотно изображал сотрудника спецслужб, причем ему одинаково хорошо удавались образы как российских, так и украинских «засекреченных» силовиков.

«Довольно громко пиарщик напомнил о себе, продав одному из телеканалов за $10 тысяч «эксклюзивное» интервью украинского военного пилота, который, сидя спиной к камере, рассказал, как расстрелял ракетами «воздух-воздух» разбившийся в Донецкой области пассажирский малазийский Boeing 777. При этом в роли летчика выступал нанятый статист, а озвучивал ролик сам господин Соколов, надевший на голову кастрюлю, чтобы зритель поверил, что голос военного изменен для обеспечения его безопасности», - сообщает издание.

Соколов постоянно находился в поиске по-настоящему масштабного и высокооплачиваемого пиар-заказа и занялся компроматом в бизнес-кругах. Политтехнолог Соколов решил, что гораздо более эффективно разыгрывать карту не исламских боевиков, а украинских радикалов.

«В этом случае к «спектаклям» можно привлекать граждан Украины, не поясняя отведенные им роли. Пиарщик связался со своей возлюбленной Дарьей Мастикашевой, которая живет в Украине, и та стала подыскивать у себя на родине отставных военных, готовых на выгодных условиях поработать на российских стройках. Завербовать удалось как минимум пятерых из числа бывших участников АТО. Они приехали в Россию, где их встретили и расселили по квартирам-«базам».

«Таким образом, к августу 2017 года команда Сергея Соколова создала по сути «террористическое подполье» федерального масштаба: их базы располагались в Москве, Уфе, Курчатове и Тольятти… В январе этого года Соколов и его сообщники были задержаны. Пока они обвиняются лишь в том, что в составе преступной группы незаконно приобрели и хранили свой арсенал», - отмечает издание.

Напомним, в 2015 году российские следователи заявили, что у них есть николаевский «свидетель» в деле о сбитом над Донбассом «Boeing». В России заявляли, что якобы малазийский самолет сбил николаевский летчик Владислав Волошин. Сам Волошин пояснял, что его бывший сослуживец, который сбежал на территорию РФ, дает там лживые показания, что он сбил «Boeing» над Донецкой областью.

В мае 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска. На борту гражданского лайнера находились 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.