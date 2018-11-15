Делали все, чтобы я отдал им деньги, - донецкий «обнальщик» рассказал, как его пытала «полиция ДНР»

В Донецке так называемая «полиция ДНР» пытала и ограбила Александра Болюха, который занимался обналичиванием банковских карт.

Об этом на своей странице написал журналист Денис Казанский.

Он отмечает, что боевики довели Болюха до того, что он, находясь в ОРДЛО, записал и выложил в сеть свой рассказ о преследованиях, издевательствах и пытках так называемой «полиции ДНР». Последствия такого шага могут быть самыми трагичными, но, судя по всему, человека уже совсем довели до отчаяния и ему все равно.

Александр Болюх занимался в Донецке обналичиванием карт. Это такой бизнес, который стал возможным благодаря появлению «ДНР» и исчезновению банков и банкоматов. Жители ОРДЛО продолжают получать на карты украинские пенсии и соцвыплаты в гривнах, но снять их не могут – для этого нужно выезжать в Украину. Каждый выезд – это потеря времени, нервов и денег, поэтому легче обратиться к обнальщику. Для этого нужно перевести деньги в гривнах на его карточку через сервис «Приват 24», а обнальщик тут же выдаст на руки чуть меньшую сумму наличными в рублях.

«После 2014 года подобный бизнес в ОРДЛО расцвел пышным цветом и пункты обналичивания карточек открылись буквально на каждом углу. За годы войны коммерсанты-обнальщики разбогатели, обросли жиром и в какой-то момент стали лакомой добычей для «освободителей». Кто-то лег под крышу Ташкента («министр доходов и сборов «ДНР») и других влиятельных «ДНРовцев», а кто-то продолжал работать на свой риск и попал под раздачу. В один прекрасный день пришли и за Александром Болюхом. Отправили на подвал, украли коллекцию монет. Пока он находился в неволе, «следователи полиции ДНР» сняли с его карточек деньги – больше миллиона рублей», - рассказал Казанский.

- Надо мной издевались, пытали, делали все, чтобы я был сговорчивей на отдачу денег. Меня кормили с земли, как животное, пытали, не давая спать, обливали водой и избивали, когда я на коленях ползал, умоляя пощадить - рассказывает Александр Болюх на видео.

Напомним, ранее сообщалось, что аферисты из ОРДЛО выдают себя за руководство прокуратуры Николаевской области.