За сутки боевики увеличили количество обстрелов до 16 – ранен один украинский военнослужащий

За прошедшие сутки, 14 ноября, в районе проведения ООС боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в пяти случаях - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Счастье, Старый Айдар, Крымское, Верхньоторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный», - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение 14 ноября трое российских оккупантов были уничтожены, еще трое - получили ранения.

15 ноября боевики активизировались на Горловском направлении, совершив ночью два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного с применением минометов калибра 82 мм.

Напомним, что большинство николаевцев выступают за победу ВСУ и возврат оккупированных территорий Донбасса Украине.