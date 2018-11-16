За сутки на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь по ВСУ – ранены двое военнослужащих

За минувшие сутки, 15 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, 8 раз применяя запрещенное вооружение, в результате двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино. Террористы вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, они обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Свободный, Шумы, Южное и Водяное.

На опорные пункты ООС у Южного и Водяного НВФ также осуществляли огневое воздействие из миномета 120-го калибра, а в районе хутора Вольный - из вооружения БМП-1.

По данным украинской разведки, 15 ноября троих боевиков уничтожили, еще пятеро получили ранения.

С начала текущих суток, 16 ноября, противник огневой активности не проявлял.

Напомним, что 14 ноября в районе проведения ООС в результате обстрелов боевиков ранен один военнослужащий.