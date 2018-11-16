Спецслужбы РФ вмешались в работу визового центра, чтобы их шпионы проникли на территорию Британии

Российская ФСБ вмешалась в работу визового центра в Великобритании, чтобы агенты ГРУ Петров и Боширов, они же Мишкин и Чепига получили разрешение на въезд на Альбион.

Об этом идет речь в расследовании «The Insider» и «Bellingcat».

Каждый россиянин, подающий документы на визу в Великобританию, проходит двухэтапную проверку: сначала документы изучают сотрудники авторизованного визового центра TLSсontact, затем это делает МВД Великобритании. Даже для обычной туристической визы желательно подтвердить наличие связей со своей страной (например, наличие работы или недвижимости), а также финансовую состоятельность (подойдет, например, выписка из банковского счета). Для тех, кто подает на деловую визу, также необходимо подтверждение деловых связей или факта найма на работу. Получить отказ достаточно легко, а если у вас уже ранее была виза, нет никакой гарантии, что ее продлят, даже если ваши обстоятельства не изменились.

Меж тем «Петров» и «Боширов» не имели ни каких-либо бизнес-связей с Британией, ни зарегистрированного на эти имена бизнеса в России. Это, однако, не помешало им обоим получить и британскую, и шенгенскую визы.

В распоряжении «The Insider» и «Bellingcat» оказался ряд документов, переданных бывшим сотрудником визового центра TLScontact Вадимом Митрофановым (имя изменено), который попросил убежище в США после того, как ФСБ стала принуждать его к сотрудничеству, оказывая давление на его беременную жену и его мать. Согласно показаниям Митрофанова, ФСБ на тот момент уже имела доступ ко всем видеокамерам внутри визового центра посредством системы СОРМ-2, а также имела в своем распоряжении диаграмму внутренней компьютерной сети, которую она получила от TLS в процессе взаимодействия с этим визовым центром по вопросу о хранении персональных данных.

Кроме того, по его словам, спецслужба пыталась устроить в TLS своего сотрудника (известно минимум об одной такой попытке, и она оказалась безуспешной). Наконец – и это самое интересное – сотрудники ФСБ в одном из разговоров с Митрофановым сообщили ему, что собираются отправить в Британию «пару человек» и хотят обеспечить беспрепятственное получение ими виз без лишних проверок. Это происходило весной 2016 года, и уже через несколько месяцев Петров и Боширов впервые появились на территории Великобритании.

Сам Митрофанов заявляет, что старался предоставлять ФСБ минимум информации и по возможности уклоняться от требований спецслужб, хотя и вынужден был подписать соглашение о сотрудничестве. В начале 2017 года ему все-таки удалось вывезти семью за границу и обратиться за убежищем в США. И хотя из его показаний очевидным образом следует, что ФСБ пыталась получить незаконный доступ к процедуре получения виз, американские спецслужбы то ли не передали эту информацию британским коллегам, то ли британцы не отнеслись к ней с должным вниманием, но Мишкин (Петров) и Чепига (Боширов) беспрепятственно попали в Британию.

Узнав об отравлении в Солсбери, Митрофанов обратился в ФБР, где рассказал подробнее о своих контактах с ФСБ. По словам Митрофанова, ФСБшник, называвший себя Андреем, хотел добиться того, чтобы нужные ему паспорта попали напрямую в консульство без проверки в визовом центре и без того, чтобы в TLScontact вообще оставались какие-либо следы рассмотрения этих документов. И когда Митрофанов объяснил ему, что это абсолютно невозможно, если у ФСБ не будет своего инсайдера в британском консульстве, Андрей к этой теме больше не возвращался. В ФБР выслушали рассказ Митрофанова и заявили, что их не интересуют дела, не связанные с США, и что ему лучше обращаться в ЦРУ или MI6. Митрофанов не знал, как связаться с ЦРУ, но отправил свои данные на горячую линию MI5. Ответа оттуда не пришло.

Вопрос о том, удалось ли ФСБ завербовать инсайдера в консульстве, пока остается открытым. Митрофанов также предоставил документ, который он обнаружил на сетевом сервере, когда еще работал в TLSContact, и который счел подозрительным. В файле содержится база с персональными данными полутора тысяч граждан, которые подавали заявления на визу с апреля 2014 года по май 2016 года и затем отказались от получения, не дождавшись решения (причем некоторые имена выделены жирным шрифтом). Митрофанов уверен, что с точки зрения бизнеса для TLSContact не было никакого рационального смысла собирать эту информацию. По его мнению, это могло быть примером той информации, которая собиралась для ФСБ. В метаданных файла видно, что создавал и модифицировал документ сотрудник TLSContaсt, работавший в компании в 2016 году. Он не смог объяснить The Insider и Bellingcat, зачем создавал этот документ.