СБУ задержала агента ФСБ, который планировал покушения на херсонских политических и общественных деятелей

В Киеве СБУ задержала исполнителя покушения на покушения на убийство херсонского деятеля политической партии, организованного по заказу ФСБ РФ. Задержанный гражданин Украины ранее был завербован российской спецслужбой.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Для дестабилизации общественно-политической обстановки спецслужбы страны-агрессора планировали совершить на территории Украины ряд террористических актов направленных против известных общественных активистов. С этой целью они завербовали гражданина Украины, который за денежное вознаграждение согласился совершить преступление. В мае 2018 года правоохранителям удалось помешать убийству одного из руководителей местной политической организации. Для подтверждения заказа с РФ в рамках следственного эксперимента дальнейшие действия исполнителя контролировались украинскими правоохранителями», - сообщили в СБУ.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что вскоре злоумышленник получил следующее задание из Кремля. По информации СБУ, новой жертвой киллера должен был стать лидер херсонской общественной организации. В результате спецоперации правоохранители задержали злоумышленника в Киеве во время подготовки к преступлению. Сейчас задержанному избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook уточнил, что в первом случае задержанный совершил покушение на одного из руководителей Херсонского областного отделения политической партии «Национальный корпус». Подозреваемому не удалось реализовать свои намерения «в связи с проведенным контролем за совершением преступления», во время которого боевые патроны заменили на холостые.

Во втором случае он совершил приготовления к другому террористическому акту, в результате которого одному из руководителей общественного формирования «Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области» должны были нанести травмы различной степени тяжести.

Напомним, что суд арестовал по делу Гандзюк экс-помощника нардепа Паламарчука.