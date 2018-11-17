На Донбассе в ходе утрешних боевых действий погиб украинский военнослужащий

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе утром 17 ноября в ходе боевых действий погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, противник обстрелял позиции украинских бойцов в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. В последнем случае применялись минометы калибра 120 мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутово. Во время боевых действий погиб один украинский военный.

За сутки, 16 ноября, оккупанты 10 раз обстреливали силы ООС в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. Боевики прицельно обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БПП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боев были ранены двое боевиков, а потерь среди личного состава ВСУ не было.

Напомним, что 15 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, 8 раз применяя запрещенное вооружение, в результате двое военнослужащих получили ранения.