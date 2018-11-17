Россия выдает за «героически погибших в Сирии» убитых на Донбассе боевиков, – разведка

Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины Российская Федерация выдает ликвидированных на Донбассе наемников за погибших в Сирии «героев».

Об этом на брифинге сообщилспикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Отмечается, что, по данным украинской разведки, РФ продолжает распространять дезинформацию для сокрытия участия в агрессии против Украины. В частности, пропаганда пытается героизировать российских военных якобы погибших в боях в составе группировки РФ в Сирии.

— В то же время активно скрывается, что большая часть так называемых «героически погибших россиян в Сирии» на самом деле была убита и похоронена под чужими именами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей как боевики подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, - отметил Гуцуляк.

Он также добавил, что по этой причине российское командование сообщает семьям погибших ложную информацию о дате, месте и обстоятельствах смерти их родных и местах их захоронения.

Напомним, что за сутки, 16 ноября, оккупанты 10 раз обстреливали силы ООС, в результате боев были ранены двое боевиков, а потерь среди личного состава ВСУ не было.