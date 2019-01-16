На Донбассе в грузовик с украинскими воинами выстрелили противотанковой ракетой – пострадали 10 бойцов

Фото - иллюстрация На Донбассе 16 января российско-оккупационные войска обстреляли грузовик с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Нападение случилось на восточной окраине населенного пункта Троицкое. В грузовик выстрелили из противотанкового ракетного комплекса. Ранения получили 5 военнослужащих и еще 5 получили акубаротравмы (разрыв барабанной перепонки). Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь и эвакуировали их в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает.

Всего за текущие сутки противник четыре раза обстрелял позиции украинских войск из гранатометов, стрелкового оружия и минометов. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника «применяли огневые средства».

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики пять раз обстреливали ВСУ и пострадал один военнослужащий.