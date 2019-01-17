На Донбассе террористы пытались напасть на позиции 79-й николаевской бригады – четырех боевиков уничтожили

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4602 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2761)   

На Донбассе 16 января в ответ на обстрел грузовика с украинскими военнослужащими уничтожили 12 террористов.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Повернись живим».

В одном из случаев при попытке проникновения на позиции бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады были уничтожены четверо боевиков незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, в районе села Жабуньки был уничтожен транспорт с противником, в результате чего ликвидированы пятеро боевиков. Еще трое оккупантов, по данным украинской разведки, получили ранения различной степени тяжести. Судя по всему, к этому эпизоду относится опубликованное видео.

Также один наемник ликвидирован в районе села Пески, еще двое – на других участках фронта.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор