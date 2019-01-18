Россия разместила на границе с Украиной ядерные пусковые установки

Спутниковые снимки зафиксировали новое размещение Россией ракет и пусковых установок «Искандер» вблизи границы Украины.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на американское издание «Fox News».

В разведывательном отчете Imagesat International показано, что ракетные комплексы развернуты в Краснодаре, в 270 милях (434.5 километров) от границы с Украиной.

На фото «Искандеры» размещены рядом с несколькими бункерами и другими складскими ангарами.

Рядом с одной из пусковых установок находится машина, которая позволяет быстро перезаряжать ракеты в пусковую установку.

Баллистическая ракета «Искандер» имеет дальность полета до 500 км и может нести в том числе и ядерные боеголовки, что представляет угрозу для большинства союзников Америки по НАТО.

Также разведка установила, что такие же ракеты Россия разместила недалеко от границы с Монголией, в Улан-Удэ, в северной части России, где были зафиксированы четыре пусковые установки и еще одна система перезарядки.

Напомним, ранее ОБСЕ показала видео беспилотника, который зафиксировал, как колоны грузовиков пересекают российско-украинскую границу.