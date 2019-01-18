Российские спецслужбы вербовали жителя Одессы для теракта на нефтепроводе, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе пособника агентурной сети антиукраинского центра подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По данным спецслужбы, мужчина систематически ездил в оккупированный Крым и Приднестровье, где встречается с братом, бывшим активистом «Куликова поля» и действительным координатором пророссийского «подполья» Одесской области, объявленным в розыск.

«Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи», - говорится в сообщении.

«Между прочим его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к «подвигу». И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток», - добавили в СБУ.

Отмечается, что после отказа выполнить преступное задание он вернулся в Украину, где активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра.

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала наемника российских спецслужб, готовившего теракты к президентским выборам.