Между Украиной и Россией по факту нет дипломатических отношений, - глава МИД Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина фактически не поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, существующие контакты сведены к абсолютному минимуму.

- У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с Российской Федерацией, они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, как только мы ее найдем, мы обязательно ее применим, - сказал Климкин.

Он также добавил, что Украина уже прекратила действие 49 различных соглашений с РФ и пересматриваем еще почти полсотни.

- Наш принцип очень прост – мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан… Мы будем делать это последовательно, и это будет делаться на основе четкого стратегического подхода, - подчеркнул Климкин.

Напомним, что ранее Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении соглашения о дружбе с Россией.