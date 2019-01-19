На Донбассе украинские военнослужащие сбили беспилотник боевиков, оснащенный взрывчаткой

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил бойцы 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили беспилотник боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели «Фантом-4» осколочной взрывчаткой.

«Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты», - говорится в сообщении.

Военнослужащие также отметили, что пресекли преступные намерения боевиков.

Напомним, ранее на Донбассе боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ.