«Вторая Небесная Сотня»: Волонтеры опубликовали видео в память о погибщих «киборгах» в Донецком аэропорту

Волонтеры опубликовали в сети видеоролик о погибших защитниках Международного аэропорта «Донецк» имени Сергея Прокофьева.

Фонд «Повернись живим» опубликовавший видео на странице в Facebook называет павших «второй Небесной Сотней», передает «Styler».

Оборона ДАП от оккупантов стала одним из самых героических сражений, длившимся 242 дня. Стойкость «киборгов» была крепче опор терминала аэропорта и диспетчерской вышки, взорванных боевиками.

По данным «Книги памяти погибших» и подсчетам военного эксперта Александра Кривоносова, во время обороны ДАП с сентября 2014 года по январь 2015 года в аэропорту погибло 100 украинских воинов. Место гибели еще четырех бойцов до сих пор неизвестно.

«Эта цифра кажется символической - как вторая Небесная Сотня. Именно во время обороны ДАП сформировался совершенно новый тип воинов – Киборги», - написала Алена Максименко.

«Памяти павших защитников Донецкого аэропорта. 100 имен. 100 героев-«киборгов», - указано в ролике. Видео: «Книга памяти павших за Украину».

«Позывной Леший, пропал без вести. Позывной Псих, погиб, вытаскивая раненых. Виктор Ковальчук, лег на гранату, спасая жизнь собратьев. Позывной Итальянец, идентифицирован по экспертизе ДНК. Позывной Скельд, доброволец, 19 лет, погиб, спасая раненого собрата Денди. Позывной Партизан, продолжал оборону терминала, имея ранения и дважды имея возможность уехать», - пишут волонтеры.

Некоторых из них похоронили под Днепром как неизвестных героев, а позже, уже идентифицировав по экспертизе ДНК, перезахоранивали.

«Сухие цифры и факты, которые парализуют. К этим историям невозможно привыкнуть. А «Книга памяти погибших» до сих пор постоянно пополняется новыми Героями. Остается только помнить эти лица и имена... и помогать живым.

Когда-то на месте руины непременно будет музей войны, куда можно будет прийти и помолчать. Увидеть и почувствовать на мгновение то, что тогда слышали и видели они. И хотя бы ради этого ДАП необходимо вернуть. Как и остальные украденные земли», - говорится в публикации.

Напомним, ранее волонтеры опубликовали новые кадры, снятые украинским военнослужащим во время боев за Донецкий аэропорт.