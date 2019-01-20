На Донбассе боевики 16 раз обстрелами нарушила перемирие – одного противника уничтожили, второго ранили

В течение прошлых суток, 19 января, боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, вблизи поселка Широкино боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Пески боевики вели обстрел из гранатометов. Также боевики дважды вели огонь вблизи города Марьинка из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Лебединское боевики дважды открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с поселком Павлополь боевики трижды открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики вблизи населенного пункта Красногоровка дважды открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов калибра 120 мм. В районе поселка Водяное боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

«В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал», - сообщили в пресс-центре ООС.

При этом, по данным разведки, одного оккупанта было уничтожено и один ранен.

За текущие сутки оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских военных в районе Гнутового из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что гражданка Беларуси Наталья Красовская, которая воевала на стороне террористов «ДНР», перед поездкой на Донбасс попала в плен и была жестоко избита.