Лукашенко заявил, что украинские танки заправляют российским топливом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что дизельное топливо для украинских танков поставляет не Беларусь, а Россия.

Об этом сообщает «Белта».

- В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок – бензинов и дизельного топлива – в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать, - сказал Лукашенко.

Он также ответил на упреки о том, что из Украины через Беларусь в РФ якобы идут санкционные товары. Он подчеркнул, что это мизерные объемы, и в любом случае речь идет о смыкании украинских и российских поставщиков при покровительстве таможни и других служб Российской федерации.

Лукашенко также сказал, что ему постоянно докладывают о массированном притоке оружия из Украины, которое транспортируют через российско-беларусскую границу. Возможно, речь идет об оружии с оккупированной части Донбасса.

- И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу), через российскую границу (с Украиной) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу, - рассказал Лукашенко. - Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было.

Напомним, ранее российский политик заявил, что РФ готовит почву для агрессии против Беларуси.