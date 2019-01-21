В зоне ООС боевики 16 раз обстреляли ВСУ – ранен один украинский военнослужащий

На Донбассе за минувшие сутки, 20 января, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы вблизи поселка Павлополь, в районе Гнутово, Каменки, Песок, Водяного, Широкино, Красногоровки, Новомихайловки, у хутора Вольный и поселка Крымское. Боевики применяли ПТРК и минометы калибра 82 мм.

Подразделения ВСУ в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 20 января, один оккупант убит и двое получили ранения.

С полуночи 21 января противник огонь не открывал, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, как на Донбассе украинские военнослужащие сбили беспилотник боевиков, оснащенный взрывчаткой.