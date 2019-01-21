В оккупированной РФ Абхазии погибли трое российских военнослужащих

Фото из открытых источников В Абхазии погибли трое военнослужащих российской базы погибли, еще двое пострадали в результате опрокидывания БТР-80 по пути в пункт постоянной дислокации.

Об этом сообщается в пресс-релизе Южного военного округа, передаёт ТАСС.

«18 января 2019 года при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту. Им оказана квалифицированная медицинская помощь», - говорится в сообщении.

По словам источника ТАСС в силовых структурах Абхазии, БТР, в котором было пять человек, упал с высоты около 40 метров. Прибывшие на место спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии подняли пострадавших из обрыва.

«Один из погибших был родом из Челябинской области», - сообщили в военном комиссариате региона.

Отмечается, что комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин случившегося, в числе которых техническая неисправность и человеческий фактор.

«Комиссией военного округа рассматривается несколько версий происшествия, в том числе техническая неисправность бронеавтомобиля и человеческий фактор, в результате которого водитель не справился с управлением транспортного средства», - говорится в сообщении.

Ранее экс-директор Николаевского бронетанкового завода Александр Швец заявил, что в Саудовской Аравии украинский БТР-7 считали лучшим в мире.