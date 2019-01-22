Боевики «ДНР» опубликовали видео с попавшим в плен бойцом 58-й ОМБр

Военнослужащий 58-й отдельной механизированной бригады 20-летний Станислав Панченко попал в плен к боевикам террористической «ДНР».

Видео его допроса опубликовало так называемое «управление народной милиции ДНР».

Панченко родился 3 января 1999 года в Попово Полтавской области. На допросе он рассказал о том, как попал в плен.

В 58-й бригаде подтвердили, что Станислав Панченко является бойцом 58-й ОМПБР.

«Мы акцентируем внимание на том, что, скорее всего, сказанные им слова на видео являются результатом психологического или даже физического давления путем «обработки» военнослужащего. Подтверждением этого является то, что видеообращение опубликовали только на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения «разъяснительной» работы. Известно, что все информационные материалы пророссийских наемников является ничем иным как элементом информационной войны», – говорится в заявлении.

Накануне в бригаде сообщили, что Панченко пропал в ночь с 17 на 18 января.

Напомним, в начале этого года террористы «ДНР» опубликовали видео с пленным военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андреем Качинским.