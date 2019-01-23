На фронте на Донбассе пропал николаевский десантник – террористы утверждают, что взяли его в плен

На Донбассе около 4 утра 23 января пропал без вести военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й бригады.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады.

Десантник пропал в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь.

«В настоящее время организован поиск военнослужащего, принимаются меры по скорейшему установлению его местонахождения», - сообщили в 79-й бригаде.

Ресурсы сепаратистов со ссылкой на «начальника пресс-службы народной милиции ДНР» Даниила Безсонова сообщают, что десантника взяли в плен.

- Вчера на мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве четырех бойцов предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям. Однако группа противника нарвалась на сигнальную мину, - сказал представитель оккупационного режима.

Трое украинских военнослужащих отступили, а четвертого взяли в плен и переместили на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Напомним, что ранее боевики «ДНР» опубликовали видео с попавшим в плен бойцом 58-й бригады.