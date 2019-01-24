В Крыму ФСБ задержала личного охранника Ислямова – активист заявил, что не знает этого человека

Ленур Ислямов Сотрудники управления ФСБ России в Крыму утверждают, что задержали «личного охранника» главы общественной организации «Аскер» Ленура Ислямова.

Об этом сообщает «Информер».

«Установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды «батальона» и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ - Ислямова Л.Э. - и выполнение поставленных им задач», - сказано в сообщении.

Сообщается, что ФСБ открыла уголовное дело против подозреваемого по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России («Участие в незаконном вооруженном формировании»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Однако, сам Ислямов заявил, что никогда не видел этого человека, передает РБК-Украина.

Он утверждает, что человек, которого задержали российские силовики в Крыму, не является ему охранником.

– Я не знаю, кто это такой, и никогда не видел. Если даже там людей каких-то, которых они показывают, задерживают, для меня они просто крымские татары. У нас в Крыму нет членов батальона. Мне этот человек не известен, - сказал Ислямов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в декабре 2015 года, организатор блокады Крыма Ислямов заявил, что «татарский батальон» нанесет удары по аннексированному полуострову. Как известно, 20 ноября 2015 года неизвестные подорвали две опоры ЛЭП, ведущих в Крым, в Геническом и Чаплинского районах Херсонской области, из-за чего под угрозой остаться без света оказались некоторые районы Николаевской и Херсонской областей.