На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с украинскими военнослужащими – один боец погиб, еще четверо ранены

Один украинский военный погиб и четверо ранены в результате обстрела из ПТРК боевиками автомобиля в зоне ООС.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

- По оперативной информации штаба ООС, сегодня утром, в районе населенного пункта Екатериновка, что на луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, - сообщил он.

В ответ украинские военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери.

Напомним, на фронте на Донбассе пропал николаевский десантник – террористы утверждают, что взяли его в плен.