На Донбассе боевики 10 раз открывали огонь и сами понесли потери – 4 террористов ликвидировали, 2 ранили

На Донбассе за прошедшие сутки, 26 января, пророссийские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, при этом зафиксировано два случая применения запрещенного вооружения. По данным разведки, четырех оккупантов было уничтожено и двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь по позициям наших защитников из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Невельское; из гранатометов – вблизи поселка Новоселовка Вторая.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы оккупантов попали позиции украинских военнослужащих вблизи поселка Крымское, населенных пунктов Екатериновка, Айдар, Луганское.

В течение текущих суток, 27 января, враг огонь не открывал. Военнослужащие ВСУ продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, как 25 января один украинский военный погиб и четверо получили ранения в результате обстрела из ПТРК боевиками автомобиля в зоне ООС.