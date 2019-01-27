Хакеры опубликовали 175 гигабайт материалов о агрессии России против Украины

Платформа «Distributed Denial of Secrets» («DDoSecrets») обнародовала 175 гигабайт материалов, касающихся преимущественно российской агрессии против Украины. Документы из РФ были получены путем хакерского взлома.

Об этом сообщает «Громадське»

В частности в них говорится о контактах между Кремлем и Русской православной церковью. «The New York Times» отметил, что документы разместили одновременно на сайте «DDoSecrets» и в Интернет-архиве. Впрочем, по состоянию на 27 января с Интернет-архива убрали файлы.

Группа «DDoSecrets» отметила, что среди опубликованных документов есть архив материалов с МВД России, которые «WikiLeaks» отказался публиковать в 2016 году.

Также доступ открыли и к российским электронным письмам и другим материалам, которые получила хакерская группа «Шалтай Болтай». Материалы по фальсификации истории сбивания в Украине малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году и документы российского экспортера оружия «Рособоронэкспорт» - среди рассекреченных файлов.

Журналистка Эмма Бест из Бостона, которая помогала создать платформу «DDoSecrets», отметила, что сайтом занимается менее 20 человек и все они живут в разных странах.

Напомним, как в киберполиции сообщили, что хакеры атакуют сервера ЦИК Украины, чтобы манипулировать выборами.