Бойцы ВСУ на Донбассе уничтожили минометную батарею и зенитную установку боевиков

В среду, 30 января, боевики предприняли очередную провокацию на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине, и начали обстрел позиций украинских военнослужащих, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, которая была установлена ​​на МТЛБ-У.

Об этом сообщат штаб ООС на своей странице в Facebook.

«Воины обороняющиеся на указанном направлении, имеют в части два хорошо подготовленные подразделения: маневренную огневую группу, предназначенную для борьбы с артиллерийскими и минометными батареями врага и подразделение истребителей танков, на вооружении которого являются современные ПТРК «Стугна-П» и «Корсар», - сказано в сообщении.

За считанные минуты после начала вражеского обстрела маневренная огневая группа нанесла ответный удар, а расчет украинской «Стугна-П» осуществил пуск по вражескому бронированному объекту, с которого велся обстрел позиций ВСУ.

По данным штаба, результатом действий украинских военнослужащих столу уничтожение минометной батареи и МТЛБ-У боевиков вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2.

«Личный состав расчета «Стугна-П» представлен к награждению», - сообщают в штабе.

Напомним, ранее бойцы 93-й бригады опубликовали видео эффектного уничтожения БМП боевиков на Донбассе.