«Оставляем за собой право делать все необходимое», - Путин заявил, что Россия готова защитить верующих в Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.

Об этом он сказал на мероприятии по случаю десятилетия интронизации главы РПЦ Кирилла, передает «Украинская правда».

Так, комментируя создание в Украине автокефальной церкви, Путин снова пожаловался на якобы вмешательство украинских властей в церковные дела и добавил, что в России подобные действия считают «абсолютно недопустимыми».

- Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более - в соседней суверенной стране, - сказал он.

- Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все необходимое для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания, - подчеркнул Путин.

Также он поблагодарил Кирилла за «духовное кормление» российского воинства и заявил, что это якобы помогает офицерам и солдатам быть убежденным в своей «моральной правоте».

Также Путин отметил усилия главы РПЦ в «укреплении доверия» между странами и народами и выразил надежду, что «Русская православная церковь и впредь будет иметь действенную миротворческую силу».

Как известно, 5 января в Стамбуле подписали Томос для Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия Вселенский патриархат предоставил Томос Православной церкви Украины.

Напомним, что 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. На собор также пришли два митрополита УПЦ МП: Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

Отметим, что в УПЦ Московского патриархата отказались признавать создание Православной церкви Украины.

Ранее Путин, комментируя получения Томоса Украиной, заявлял, что Россия не планирует вмешиваться в церковные процессы Украины.