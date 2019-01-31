Пророссийский реванш, популизм и авторитаризм – это угрозы европейскому выбору Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что у его команды есть, чем отчитаться перед обществом по разным направлениям реформ в государстве.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

- Наш успех - результат сочетания глубокого понимания проблем, твердой политической воли и реальных шагов, а не пустых обещаний и истерических лозунгов, - отметил президент во время выступления на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

В то же время глава государства предостерег от возможного свертывания начатых и реализуемых изменений в государстве, а также от опасности популистских лозунгов отдельных политиков.

- Угрозы пророссийского реванша, популизма и авторитаризма – это угрозы разного плана. Но каждая из них в равной степени несовместима с европейским вектором развития Украины, каждая противоречит европейским политическим стандартам. Следовательно, если не отвести эти угрозы, не остановить их носителей – Украина сама упадет в смертоносные объятия России, - сказал Петр Порошенко.

- Сомневается ли кто-то из нас, что Россия жаждет реванша? Имеет ли кто сомнение в ее желании вмешаться в избирательный процесс для того, чтобы попытаться насадить в Украине пророссийскую власть, обеспечить такую ​​конфигурацию власти, которая заблокирует процесс европейской и евроатлантической интеграции, - обратился Президент к присутствующим в зале.

- Популисты тоже подвергают страну серьезной опасности. Если их не остановить и если их, популистов, допустить к власти, все испытания, которые люди пережили в последние годы в результате войны и экономической агрессии со стороны России, все окажется бесполезным.

По его словам, своими бессмысленными экспериментами популисты толкают страну к новым политическим и экономическим потрясениям.

- Так что, мы хотим догнать наших успешных западных соседей или, наоборот, скатиться до уровня Венесуэлы? Именно второй путь, не в Брюссель, а в Каракас, предлагает нам большое количество кандидатов, - добавил он. - Не так давно кто-то из оппозиционеров сказал, что быть популистом – это значит служить людям. Нет, быть популистом – это значит лгать людям и обманывать людей. И обрекать их на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине.

Глава государства добавил, что отдельные кандидаты предлагают возврат к авторитаризму.

- Кто-то говорит об этом прямо. А кто-то – свою мечту о единоличной власти закамуфлировал в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и по сути однопартийным парламентом. И, кстати, этот опасный проект предлагает абсолютно неконституционный способ принятия новой Конституции в обход Верховной Рады, - также отметил Порошенко.

В то же время Президент отметил, что в ближайшее время завершится конкурс по формированию Высшего антикоррупционного суда.