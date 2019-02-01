На Донбассе в ходе обстрелов получил ранения один украинский военнослужащий

Фото: Иллюстрация из интернета За прошедшие сутки, 31 января, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В двух обстрелах они применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщают в штабе ООС.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы украинских позиций в районе поселка Пески дважды велись из минометов калибра 82 миллиметров, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли позиции в районе населенного пункта Кряковка из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Станице Луганской.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства. По данным разведки, 31 января, один оккупант уничтожен, двое получили ранения.

Отмечается, что в течение текущих суток боевики огонь не открывали, а украинские военнослужащие продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на Донбассе уничтожили минометную батарею и зенитную установку боевиков.