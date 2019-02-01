В Латвии введут трёхмесячный запрет на ретрансляцию телеканала «Россия РТР» из-за враждебных высказываний об украинцах

В Латвии со 2 февраля введут трёхмесячный запрет на ретрансляцию телеканала «Россия РТР».

Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ, передаёт Delfi, ссылаясь на официальное издание Latvijas vēstnesis.

Запрет ввели в связи с разжиганием вражды и подстрекательством к войне в передачах этого телеканала «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут».

Указывается, что 22 мая 2018 года в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» ее ведущий недвусмысленно и неоднократно враждебно высказывался об украинцах, называя их бандеровцами, нацистами, антисемитами и бандитами. А в передаче «60 минут» 11 января 2018 года российский политик Владимир Жириновский неоднократно призывал начать военные действия на территории Украины, а также оскорбительно высказывался об украинцах.

Перед запретом ретрансляции канала НСЭСМИ провел консультации с латвийскими и международными экспертами, которые заключили, что пропаганда в этих передачах расценивается как разжигание ненависти и вражды по отношению к жителям Украины.

«В условиях гибридной войны рупор кремлевской пропаганды, за которым стоят огромные финансовые ресурсы, использует свои инструменты в разных странах. Об этом свидетельствует тот факт, что «Россия РТР» зарегистрирована не в России, а в Швеции, те есть в ЕС», — подчеркивается в заявлении НСЭСМИ.

Также совет уведомил о выявленных нарушениях Европейскую комиссию и орган регулирования СМИ Швеции. Он подчеркнул, что цель ограничений на ретрансляцию «Россия РТР» — мотивировать зарубежное электронное СМИ в дальнейшем соблюдать латвийские законы. В связи с этим выбран срок три месяца.

Отмечается, что в 2016 году НСЭСМИ в связи с повторными нарушениями уже приостанавливал ретрансляцию канала «Россия РТР» на шесть месяцев.

Напомним, что ранее пропагандисты РФ с Первого канала заявили Климкину, что с Томосом Украина теряет независимость. До этого российские пропагандисты превратили в фейк шутку учительницы из Винницы про УПЦ МП

Также ранее пропагандистов РФ поймали на «фейке» - «бедный и голодный» украинец в годовщину Евромайдана оказался белорусом. Помимо этого, пропагандистский телеканал «Россия-1» поймали на лжи – его ведущая взяла интервью якобы у девушки из списка погибших в Керчи.

В январе российская пропагандистка провоцировала украинскую делегацию в ПАСЕ – ее вытолкали и обозвали.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила на Виннитчине интернет-провайдера, который транслировал пользователям «Russia Today».