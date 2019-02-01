Взятым в плен на Донбассе десантником оказался 20-летний парень из Нового Буга – террористы опубликовали видео допроса

Российско-террористические войска опубликовали видео допроса 20-летнего солдата 79-й десантно-штурмовой бригады Николая Гриненко, которого взяли в плен.

Видео впервые опубликовала так называемая «народная милиция «ДНР».

Взятый в плен солдат рассказывает, что пошел в армию из-за воинской повинности. Но пошел он именно на контракт, потому что не хотел брать деньги у родителей – тем пришлось бы ему помогать, если бы Николай пошел на срочную службу. По контракту он отслужил год и помогал родителям деньгами. Также он рассказал, как попал в плен.

- Я вызвался в первую очередь потому, что хотел внеочередной отпуск. Добровольно пошел на эту задачу. Нас выдвинулось четыре человека. Подлезли мы к посадке, метров на 15, я подлез ближе и нарвался на сигнальную мину или на растяжку. Прозвучал взрыв, я упал и немного потерялся, - говорит Гриненко.

По словам солдата, он цел и здоров, надеется, что его обменяют (на пленных российских солдат или террористов – ПН).

В пресс-службе 79-й бригады сообщили, что Гриненко подвергся со стороны террористов психологическому давлению.

«Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко – военнослужащий нашей воинской части. Мы отмечаем, что все сказанное Николаем Гриненко на камеру оккупантов является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированым кремлевской пропагандой видео в «донецких подвалах».