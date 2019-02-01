Взятым в плен на Донбассе десантником оказался 20-летний парень из Нового Буга – террористы опубликовали видео допроса

Российско-террористические войска опубликовали видео допроса 20-летнего солдата 79-й десантно-штурмовой бригады Николая Гриненко, которого взяли в плен.
Видео впервые опубликовала так называемая «народная милиция «ДНР».
Взятый в плен солдат рассказывает, что пошел в армию из-за воинской повинности. Но пошел он именно на контракт, потому что не хотел брать деньги у родителей – тем пришлось бы ему помогать, если бы Николай пошел на срочную службу. По контракту он отслужил год и помогал родителям деньгами. Также он рассказал, как попал в плен.
- Я вызвался в первую очередь потому, что хотел внеочередной отпуск. Добровольно пошел на эту задачу. Нас выдвинулось четыре человека. Подлезли мы к посадке, метров на 15, я подлез ближе и нарвался на сигнальную мину или на растяжку. Прозвучал взрыв, я упал и немного потерялся, - говорит Гриненко.
По словам солдата, он цел и здоров, надеется, что его обменяют (на пленных российских солдат или террористов – ПН).
В пресс-службе 79-й бригады сообщили, что Гриненко подвергся со стороны террористов психологическому давлению.
«Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко – военнослужащий нашей воинской части. Мы отмечаем, что все сказанное Николаем Гриненко на камеру оккупантов является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированым кремлевской пропагандой видео в «донецких подвалах».
«Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялось колоссальное психологическое давление. Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой. Все наши вернутся домой. Победа будет за нами. Слава Украине!» - отмечено в сообщении бригады.