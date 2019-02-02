За сутки на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

Иллюстрация За прошедшие сутки, 1 февраля, на Донбассе российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщают в штабе ООС.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций украинских защитников велись из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Павлополь и из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял позиции в районе Хутора Свободный из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и из минометов калибра 82 мм. позиции в районе населенного пункта Крымское.

Отмечается, что вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

В то же время, по данным разведки, 1 февраля, двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Ранее сообщалось, что террористы «ДНР» заявили, что задержали троих «диверсантов СБУ» – один из них якобы проходил подготовку на Николаевщине.