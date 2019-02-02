Пленного украинского моряка Эйдера в СИЗО Москвы могли заразили гепатитом, – адвокат

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Пленного украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.

Об этом сообщил у себя в Facebook адвокат военнопленных Николай Полозов, ссылаясь на защитницу Эйдера Александру Маркову.

«Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО «Матросская тишина» гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное», - написал он.

При этом адвокат моряка Александра Маркова у себя в Facebook уточнила, что официальное подтверждение этому возможно только в начале следующей недели. Она подчеркнула, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопросы. Например, почему изначально о болезни нигде не говорилось, почему врачи не выявляли болезнь за два месяца.

Напомним, 25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины. 

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения, которое ввели в конце ноября на территории 10 приграничных областей.

Подробнее с тем, что происходило в предыдущие дни, можно ознакомиться в наших новостях: 25 ноября26 ноября27 ноября28 ноября29 ноября30 ноября1 декабря2 декабря3 декабря4 декабря5 декабря6 декабря7 декабря8 декабря9 декабря10 декабря11 декабря12 декабря

Julia Davudenko

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