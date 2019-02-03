ООС: В результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения

В субботу, 2 февраля, в зоне боевых действий на востоке Украины двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

За минувшие сутки российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций наших защитников велись из стрелкового оружия – в районе поселка Широкино, из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Красногоровка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактического группировки «Север» противник обстрелял наши позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Хутора Вольный, трижды из минометов калибра 82 мм, БМП-1 и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Луганское, из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Крымское, дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Майское.

На провокации противника украинские защитники отвечали ответным огнем. По данным разведки, 2 февраля двое оккупантов были уничтожены, четверо получили ранения.

С полуночи 3 февраля враг огонь не открывал.

Напомним, жителя Донецкой области приговорили к 9,5 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании.