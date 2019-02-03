Российская блокада Азовского моря нанесла ущерба на 10 миллиардов гривен, - министр Омелян

Российская агрессия на Азовском море и блокировка Керческого пролива нанесли ущерба на 10 миллиардов гривен.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает «Униан».

- Это – огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 миллиардов гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и «Администрацию морских портов Украины», и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и соответственно акваторию Азовского моря.

- На сегодня мы фактически имеем свободный проход через Керченский пролив, но он далек от идеального в нашем понимании. Суда не должны на входе или на выходе ждать по несколько часов, прежде эта отметка вообще была равна нулю. Сейчас суда ожидают в среднем 15 часов, а еще совсем недавно это было много суток, - говорит Омелян.

Также он отметил, что из-за Азовского кризиса судовладельцы стали переориентироваться на акваторию Черного моря с ее портами.

Напомним, что ранее экс-министр обороны заявил, что в штабе ВМС Украины должны понести ответственность за захват украинских кораблей возле Керченского пролива.