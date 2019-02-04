На Донбассе ликвидировали троих боевиков

За минувшие сутки, 3 февраля, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе дважды – с применением запрещенного вооружения. Трех боевиков уничтожили, вследствие обстрелов противника ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций украинских защитников велись из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе поселков Павлополь и Новоселовка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Хутора Вольный и населенного пункта Новотошковское.

Из гранатометов враг бил в районе поселка Луганске, населенного пункта Зайцево, Золотое-4. Дважды оккупанты применили минометы калибра 82 мм в районе поселка Крымское.

Подразделения ООС при обороне подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По состоянию на 07:00 текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военнослужащие продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, на Донбассе задержали бывшего заключенного, который собирался вступить в ряды ОРДЛО за 20 тысяч рублей.