Операция «Возмездие»: В зоне ООС украинские военнослужащие уничтожили опорный пункт боевиков

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В зоне ООС украинские военные уничтожили опорный пункт боевиков прямым попаданием из зенитной установки.

Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин в Facebook

По его словам операцию «Возмездие» тщательно планировали, боевая группа К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады, собирала всю информацию о месте, где чаще всего фиксировалось много транспорта боевиков - район населенного пункта Золотое.

- Там очень часто фиксировалось большое количество автотранспорта, на котором передвигаются боевики российско-террористических войск и представители МГБ «недореспублики ДНР», - пишет Мысягин.

Вся работа делалась незаметно, что противник чувствовал себя там очень спокойно. Их автомобили и техника стояли, не маскируясь, под открытым небом.

- Зенитка, которая находится в абсолютно бестолково сделанном капонире, установленная в кузове грузовика - наверно с нее снег не счищали с начала зимы. А маскировочные сети, которые отсутствуют напрочь. А сам командный пункт - это вообще вагончики из профнастила. Абсолютно никак дополнительно не укрепленные, - отметил он.

В день, когда бойцам ВСУ стало известно, что на командном пункте находится 12-14 человек, они быстро заняли свои боевые позиции, подняли в воздух дроны и операция «Возмездие» началась.

Впоследствии, прямым попаданием была уничтожена зенитка, военный грузовой КАМАЗ, один из автомобилей МГБ и вывели из строя сам опорный пункт.

Из 12-14 боевиков, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек.

- Остальные оставались в середине. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских «птичек» (одна во двор, другая под самую заднюю стенку), командный пункт прошит полностью, - добавил волонтер.

Операция «Возмездие» заняла по времени 10-12 минут, командный пункт полностью выведен из строя. Ликвидированных и раненных боевиков доставили в ближайший морг и больницу. Уничтоженная техника эвакуировалась ночью тягачами.

Напомним, ранее на Донбассе ликвидировали троих боевиков.