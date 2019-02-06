Россия использует территорию Беларуси для планирования военных операций, - спецслужбы Литвы

Россия в своей военной доктрине предоставляет Беларуси роль «буферного» государства – РФ использует территорию страны для планирования военных операций и демонстрации военной мощи.

Об этом говорится в ежегодной оценке угроз, подготовленной двумя литовскими спецслужбами – Департаментом госбезопасности и военной разведкой Литвы, сообщает белорусская служба «Интерфакса».

По данным спецслужб, углубляющаяся военная интеграция и экономическая зависимость снижает возможности Минска осуществлять независимую оборонную политику и политику безопасности. Также Россия последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области.

- Дислоцированная в области военная группировка последовательно укрепляется: обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые военные части, поставляются новые вооружения и боевая техника, на сухопутных и морских полигонах области проводится интенсивная военная подготовка, - отмечается в документе.

По данным литовских спецслужб, расширяя военное присутствие в Калининградской области, Россия повышает способность вести военные действия в течение 24-48 часов с момента получения приказа.

С другой стороны, подчеркивают авторы документа, увеличение национальных вооруженных сил Балтийских стран и дислоцированных в регионе мощностей НАТО в случае военного конфликта позволит избежать широкого вовлечения НАТО и снижает вероятность начала конфликта в регионе.

Напомним, что ранее публиковался разбор ситуации, которая привела к угрожающему положению Беларуси.